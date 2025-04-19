İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) bilgilendirme ve istişare toplantıları Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep İl/İlçe Oda ve Borsaları iş birliğinde; GSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkemiz sanayicisinin Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konuları temelinde farkındalığının ve kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı toplantıda, ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ ve ‘Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları’ konuları oturumlar halinde masaya yatırıldı.

İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı İzleme Dairesi Başkanı Volkan Polat ve Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen’in açış konuşmasını yaptığı toplantıda, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm, Finans Araçları ve Taksonomi’, ‘Ulusal Yeşil Taksonomi’, ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’, ‘Yeşil Dönüşüm Finansmanı’, ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ ‘Ülkemiz Sera Gazı Emisyonları İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi’, ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’, ‘ETS ve SKDM İlişkisi’, konuları panelistler tarafından detaylıca ele alındı.

İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı İzleme Dairesi Başkanı Volkan Polat, açış konuşmalarında Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında 2015 yılından günümüze kadar, sanayi tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlendiğini belirterek, "Bahse konu Yönetmelik kapsamına giren tesislere ait doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarının güvenilirliğinin ve kalitesinin artırılması amacıyla şeffaflık ilkesine uygun olarak Merkezi Elektronik Doğrulayıcı Kuruluş Atama Sistemini (MEDAS) devreye aldık" dedi.

Konuşmalarına devam eden Polat, "Emisyon Ticaret Sistemimizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil dönüşüm hedefimize katkı sağlayacak güçlü bir mekanizma olarak faaliyet göstereceğine inanıyor ve bu yönde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Yeşil Taksonomisinin, yatırımcılara güven veren ve yatırımcıları yeşile boyamadan koruyan, şirketlerin ise yatırımlarını en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmesini destekleyecek bir araç olmasını hedeflendiğini belirten Polat, "Ayrıca taksonomi ile ülkemizde bahsettiğimiz yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmek için gerekli olan finansal kaynakların yeşil yatırımlar ile buluşmasını sağlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen de konuşmasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin her geçen gün dünyamızı daha fazla tehdit ettiğini, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin herkesin önceliği haline gelmesi gerektiğini kaydederek, "Sanayimizi geliştirmek ve geleceğe taşımak için gerekli adımları bugünden atmak zorundayız. Bu doğrultuda; Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı kriterleri çerçevesinde 2026 yılında uygulanması öngörülen sınırda karbon uygulamasına kısa bir süre kalmıştır. AB ülkeleri; ülkemiz ve şehrimiz için en büyük pazar olup, yeşil üretime geçiş sanayimizin geleceği açısında kritik öneme sahiptir. Bu manada; bölgemiz oda ve borsaları önemli çalışmalar yürütmektedir. Gaziantep Sanayi Odamız da, firmalarımızın yeşil dönüşümü için ilk harekete geçen kurumlardan birisi olmuştu" ifadelerini kullandı.

İymen, "Gaziantep Sanayi Odası olarak 2019 yılında ‘Sanayide Dönüşüm Başladı’ diyerek dijital dönüşüm hamlemizi başlattık. 2021 yılında ‘Verimlilik ve Yeşil Gelecek’, 2022 yılında ise ‘Yeşil Gelecek’ temasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Geçen seneden bu yana da, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme sosyal dönüşümü ekleyerek ‘Üçüz Dönüşüm’ mottosuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak, kurumsal karbon ayak izini hesaplayan ve raporlayan ilk oda olmakla birlikte, doğrulama sürecini de tamamlayan ilk oda olduk. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor; iş birlikleri için ilgili kurumlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşil Taksonomi ile çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin listesinin oluşturularak; şirketlere, yatırımcılara ve politika yapıcılara hangi ekonomik faaliyetlerin hangi çevresel olarak sürdürülebilir kabul edilebileceğinin tanımlanıyor. Böylece finansmanın gerçekten sürdürülebilir olan yatırımlara yönelinmesi hedefleniyor.

Daha önce Eskişehir, Denizli, Kocaeli, Sakarya, Konya, İzmir, Kayseri, Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Aydın, Bursa ve Mardin illerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları Gaziantep’te devam etti.