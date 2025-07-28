Yunusemre Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bakım, onarım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede kapsamlı park ve bahçe bakım ve onarım çalışması başlatan Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu kapsamda Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerinde yoğun bir mesai harcadı. Çalışma kapsamında oyun gruplarının tamir ve bakımı yapılırken; kaldırımlarda yabani ot temizliği, çim biçme ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi. Yaz ayları boyunca sürecek olan bu çalışmalar her gün farklı bir mahallede planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında özveriyle çalışıyor. Amacımız, ilçemizi daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek. Özellikle çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği parklar oluşturmak önceliğimiz. Herkesin emeğine sağlık. Yunusemre’de yaşam temiz ve güzel olacak" diye konuştu.