Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde kadın istihdamının arttırılması, kadınlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, kadın emeğinin nitelikli iş gücü piyasasına kazandırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan kadın kooperatifleri, uluslararası fuarlarda boy göstermeye başladı.

Gaziantep’te 7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarına katılım sağlayan Kayseri Kadın Kooperatifleri gurur kaynağı oldu. Kayseri’nin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olan 47 kadın kooperatifi arasında yer alan Sarıoğlan Kadın Kooperatifi, Bünyan Kadın Kooperatifi, Ağırnas Kadın Kooperatifi ve Kadim Kadınlar Kooperatifi, fuarda açmış olduğu stantlarda sergiledikleri, Sarıoğlan Çikolatası, Gilaburu, Aspir Yağı ve Tepsi Mantısı ile hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kayseri Kadın Kooperatifleri fuarı ziyarete gelen iş insanları ile görüşüp gerekli bağlantıları sağlayarak iş insanlarını da Kayseri’ye davet ettiler. Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.