Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin yasa dışı motosiklet yarışı planını bozan jandarma ekipleri şahıslara 400 bin lira cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca ise görüntüleri sosyal medyasından, "Plaka yok, kask yok, ehliyet yok. Bir yarışı daha biz kazandık" ifadeleriyle paylaştı.

Akyazı ilçesinde bir motosiklet grubu yarış hazırlığına başladı. Motosikletlilerin peşinde olan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akyazı ilçe trafik ekipleri de gençlerin yarış hayalini suya düşürdü. Jandarma ekipleri, Osmanbey Mahallesi’nde yarış hazırlığı yapan motosikletçilerin yarışını daha başlamadan sonlandırdı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda yarış hazırlığında olan birçok motosiklet çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi. Motosikletlerden bazılarının trafikten men edildiği öğrenilirken, yarış hayalleri suya düşen sürücülere ise yaklaşık 400 bin TL cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca ise görüntüleri sosyal medyasından, "Plaka yok, kask yok, ehliyet yok. Bir yarışı daha biz kazandık" ifadeleriyle paylaştı.