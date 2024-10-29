Mersin’de Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Suavi’yi Mersinlilerle buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Suavi türkülerini Cumhuriyet’in 101. yılı için seslendirdi.

Yenişehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Suavi konseri ile başladı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Suavi’nin türkülerine eşlik etti. Konserde Cumhuriyet’in değerleri ve kazanımlarına dikkat çekerek, izleyenlere Cumhuriyet’in önemini yeniden hatırlatan Suavi, Cumhuriyet Bayramı’nda kendisini Mersinlilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi’nin bayram kutlamaları kapsamında araçlı Cumhuriyet Korteji düzenlenecek. Ayrıca Nevit Kodallı Polifonik Korosu, 2 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için konser verecek. Aynı gün 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması da Cumhuriyet temasıyla yapılacak.