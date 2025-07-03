Aydın’ın Yenipazar ilçesinde ekili pamuk arazilerinde yapılan kontrollerde pamuk gelişimlerinin iyi olduğu tespit edilirken, zararlı yoğunluğuna da rastlanmadı.

Önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’da il genelinde gerçekleştirilen pamuk kontrolleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekiplerin son durağı Yenipazar ilçesi odu. Yenipazar kooperatif bölgesindeki tarlalarda kontroller gerçekleştiren ekipler, pamuk gelişimlerinin oldukça iyi durumda olduğunu gözlemledi. Ayrıca kontrol edilen tarlalarda yaprak piresi, trips, kırmızı örümcek gibi zararlı yoğunluğuna da rastlanmadı.

Yapılan incelemelerde, pamuk gelişimlerinin genel olarak iyi durumda olduğu belirtilirken, lif kalitesi yüksek olan bazı tüysüz çeşitlerin bölge genelinde yaygın şekilde tercih edildiği de gözlemlendi. Üreticilerin taban gübresi yerine ara gübrelemeye daha fazla yöneldiği, gübreleme sonrası ise birinci sulamaların yapıldığı ifade edildi. Nisan ayında yapılan ekimlerin ardından bölgedeki pamuk tarlalarında çiçeklenme başlangıcının görüldüğü, bazı alanlarda ise pamukların koza tuttuğu tespit edildi.

Yetkililer, pamuk üretiminin verimli ve kaliteli devam etmesi için üreticilere düzenli kontrol ve bilinçli tarım uygulamalarına devam etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.