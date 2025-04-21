Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden İl Başkanı Bülent Er; Kırşehir Teşkilatı’nda istifa sayısının 118’e ulaştığını söyledi.

İstifa eden ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Er; Kırşehir teşkilatında yaşanan ve halen devam eden istifaların görmezden gelinemeyeceğini belirtti. İlçe teşkilatlarıyla istifa sayısının büyüdüğünü aktaran Er, "Teşkilat Başkanı Nureddin Gül’ün istifaların beyhude bir haberden ibaret olduğu açıklaması doğru değildir. Kırşehir teşkilatında istifa sayımız 118’e ulaştı. Hepsinin de resmi evrakları elimizde" dedi.

Yaşanan istifalara; Bülent Er’in il başkanları toplantısına katılamaması gerekçe gösterilmişti.