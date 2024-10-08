Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, son dönemde Türkiye’de yaşanan cinayetler, bölgesel sorunlar ve TBMM’de yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. İkili, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İki Genel Başkan, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ise baş sağlığı diledi.

“Devlet kızlarını ve çocuklarını koruyamaz hale gelmişse hepimizin 10 kere düşünmesi lazım”

Türkiye’nin kritik süreçlerden geçtiğini vurgulayan Davutoğlu, “Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul’da yaşanan cinayetler dahi toplumdaki iki önemli çözülmeyi gözler önüne serdi. İkbal kızımız ve Ayşenur kızımızın katledilmeleri, Narin kızımızın hala katilinin bulunmamış olması ve cinsel tacize uğrayan 2 yaşındaki Sıla kızımızın ise hayatını kaybetmesi bir toplumda iki şeyin işaretidir. Birisi ahlaki bozulma, çürüme ve kamu düzeni eksikliği. Eğer bir devlet, yargı sistemi ve kamu yönetimi bir masum kızın katlinden sonra katilini bir ayı geçmiş sürede katilini bulamadıysa, genç kızlarını ve çocuklarını koruyamaz hale gelmişse hepimizin 10 kere düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Ben de hükümete sormak istiyorum; siz ne yapıyorsunuz?”

TBMM’de bugün kapalı oturumda Gazze ve Lübnan meselesinin konuşulacağını dile getiren Davutoğlu, “Baktığımızda ne ülke olarak Türkiye’nin ne İslam dünyasının ne de uluslararası toplum ve BM’nin bu büyük insanlık katliamlarına cevap bulduklarını söylemek mümkün değil. Kimse topu başkasına atmasın. İslam ülkelerini ve dünyayı kritik edebiliriz, yüksek sesle slogan atabiliriz. Katliam birinci yılını doldurdu ama insanlar dönüp siz ne yapıyorsunuz? Derler. Ben de hükümete sormak istiyorum; siz ne yapıyorsunuz? Gittikçe İsrail’e yönelen ticaretin tekrar artmaya başladığı hiçbir müeyyidenin uygulanmadığı yerde kapalı meclis oturumunda söylenecek sözlerin anlamı kalmaz” açıklamasında bulundu.

“Mecliste Güçlü bir üçüncü blok için hepimizin gerekli fedakarlığı yapması lazım”

Türkiye’de kutuplaşma ve partiler arasında bölünme gibi iki büyük siyasi tehlike gördüğüne vurgu yapan Davutoğlu, “Ahlaki çürüme, kamu düzeni bozukluğu, bölgesel sorunlar gibi sorunlarda aynı hassasiyeti taşıyan partilerin bir araya gelmesi, mümkünse bazılarının birleşmesi, mümkün değilse en azından bu aşamada mecliste güçlü bir üçüncü blok oluşturması bizim siyasi tercih ve düşüncemizdir. Bu konuda hepimizin gerekli fedakarlığı yapması lazım. Böyle bir bloğun oluşması hem iktidarı terbiye edecektir ve yanlışlardan uzaklaştıracaktır hem de" iktidardan kopmakta olan geniş kitlelere alternatif oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan ise görüşmede Türkiye’nin, Tük milletinin temel sorunlarını ele aldıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, “Bunların en başında gelenlerden bir tanesi Türkiye’deki kadın ve çocuk cinayetleri ve bu noktada yasaların yeterli olmaması sebebiyle toplumdaki ahlaki erozyon nedeniyle bu gibi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyduk. Sıla, narin, İstanbul’da katledilen 2 kızımız ve yine İstanbul’da bir kadın polisi şehit eden zanlının 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunması ve hiçbir zamanda hapse girmemiş olmaması ceza infaz sisteminin de çöktüğünü gösteriyor. Bu noktada kasten adam öldürmeye yönelik suçlarda idam cezası gibi caydırıcı cezanın olmaması bu gibi cinayetlerin ardı arkası kesilmeden devam etmesine yol açıyor” açıklamasında bulundu.

“Kürecik Radar Üssünün kapatılmasına yönelik herhangi girişim göremiyoruz”

İsrail’in Gazze’den sonra Lübnan’da da saldırılarına devam etmesi ve adım adım ‘Büyük İsrail’ hedefine yürümek istemesinin çok önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Erbakan, “Mevcut iktidarın maalesef gerekli adımları atmadığını ve hala da atmamakta olduğunu görüyoruz. 20 sene boyunca D-60 hedefine ulaşılabilirdi. İslam ülkeleri bir araya toplanıp bir yaptırım ortaya konmaları sağlanabilirdi. Maalesef bundan uzak duruldu. Bunun arkasından İsrail’le ticaret geçen yıllar içerisinde 4-5 misli artırıldı. Arkasından İsrail’in NATO’da ofis açmasına onay verildi. Şuanda da Azerbaycan petrolü, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail’e yakıt olarak ulaşmaya devam ediyor. Kürecik Radar Üssü asıl olarak İsrail’i İran füzelerine karşı korumak üzerine kurulmuş bir üs. Bunun kapatılmasına yönelik herhangi girişim göremiyoruz” dedi.

Erbakan, TBMM’de bulunan yeni yasama yılında daha aktif olarak rol olabilmek adına iş birliğini ele aldıklarını kaydederek, “Bununla ilgili önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

İkili basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Mecliste güçlü bir grubun oluşturulmasına yönelik görüşme yapıldı”

Bir gazeteci tarafından gelecekte gerçekleştirilecek toplantıların yol haritasının nasıl şekilleneceğini sorması üzerine Erbakan, “Partilerin birleşmesi herhangi bir partinin kapanıp diğer bir parti ile birleşmesinden ziyade bu aşamada TBMM’de güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde mecliste daha etkin rol alınması konusunda görüşme yaptık. Belki seçime yakın dönemde bu grubu oluşturan partiler arasında seçim ittifakının da gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama onun için şu anda erken. Öncelikle olarak mecliste güçlü bir grubun oluşturulmasına yönelik görüşme yapıldı” cevabını verdi.

“Bahçeli’nin bugünkü açıklamalarını son derece olumlu buldum”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşma esnasında sarf ettiği “Uzattığım el ’Türkiye partisi olun’ teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır” sözlerinin sorulması üzerine Davutoğlu, “Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Türkiye’nin artık kutuplaştırıcı dilden ve dışlayıcı dilden birleştirici bir siyasi dile dönmesi lazım. Bahçeli’nin bugünkü açıklamalarını son derece olumlu buldum. Yeni dönemde ümit ederiz ki siyasi partiler birbirlerine daha nazik ve siyasi ahlaka uygun şekilde davranırlar” diye konuştu.

“Başta siyasiler olmak üzere diyaloğun ve müzakerenin hoşgörünün hakim olması faydalı olacaktır”

Erbakan ise aynı soruya şu cevabı verdi:

“Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden beri siyasette nezaketin ve zarafetin hakim olması gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bu noktada kutuplaşma, çatışa gibi bir durumdan kurtulmak ve her kesimden insanımız arasında başta siyasiler olmak üzere diyaloğun ve müzakerenin hoşgörünün hakim olması faydalı olacaktır. Bu çerçevede biz de kendisinin adımını olumlu görüyoruz. Bizim bugün Gelecek Partisi ile yapmış olduğu görüşmede kendisinin bu açıklamalarına paralel bir görüşmedir.”