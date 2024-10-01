Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu temel oyunculuk eğitimi için düzenliyor. Tiyatroyla ilgilenen herkese açık olan eğitim, oyunculuk dünyasına adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, tiyatroyla ilgilenen ve oyunculuk yeteneklerini geliştirmek isteyenler için eğitim düzenliyor. Temel oyunculuk teknikleri ve becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitim programı başvuruları 18 Ekim Cuma gününe kadar sürecek. Alanında deneyimli ve başarılı bir isim olan tiyatro ve sinema oyuncusu Necmettin Görgün tarafından katılımcılara sahne sanatları alanında kapsamlı bilgiler aktarılacak. Hem teorik hem de pratik bilgilerle dolu bu eğitim, oyunculuk yeteneklerini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üzeri herkese açık olacak. Hem tiyatro sahnesinde yer almak isteyen amatör oyuncular, hem de profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmak isteyenler için bir başlangıç noktası olacak eğitimler, kayıtların tamamlanmasının ardından başlayacak ve belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

Eğitim programına katılmak isteyenler Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’ndeki Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara bitirme sertifikası verilecek ve başarı sağlayan kişiler Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosuna dahil edilecek.