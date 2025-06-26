Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son rötuşların yapıldığı Gölcük Yeni Terminali’nin temmuz ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Tahir Büyükakın, yapımında sona gelinen Gölcük Yeni Terminali’nde incelemelerde bulundu. Gölcük için bir ihtiyaç olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni terminal alanını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte gezen Başkan Büyükakın, "Gölcük halkı uzun süredir Gölcük’e yeni bir terminal talep ediyordu. Burası sadece bir terminal alanından ibaret değil, diğer işlerin de bir çıkış kapısı. Gölcük’e yakışan bir terminal oldu" dedi.

"Gölcük için çok kritik bir projeydi"

Mevcut mezbahanın alandan kaldırıldığını ve yerine yapılan terminal projesinin yaklaşık 65 milyon liraya mal olduğunu belirten Büyükakın, "Mezbahanın buradan kaldırılması ve yeniden yapılması ile proje maliyeti 2 katına çıkıyor. Gölcük için çok kritik bir projeydi. Terminalin buraya gelmesi, eski yapıların yerine yapılacaklar, buradaki koku meselesinin ortadan kalkması; güzel bir yatırım oldu. Temmuz ortasından itibaren burası hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası; zemin katı bin 450 metrekare, 1. katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip. Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan 13 peronlu Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor.