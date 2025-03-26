TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü’nün eski başkanı Metin Saltık, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım 2024 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka cinayetiyle ilgili yürüten soruşturma kapsamında, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü’nün eski başkanı Metin Saltık hakkında ’azmettirici’ olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Alınan karar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saltık’ı Mersin’de gözaltına aldı. Saltık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayın geçmişi

26 Kasım 2024 tarihinde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış, saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aka ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının olayın azmettiricisi, bazılarının gözcülük yaptığı, bazılarının ise saldırıyı gerçekleştiren kişilere lojistik destek sağladığı ifade edilmişti. O tarihte adliye sevk edilen ve aralarında suça sürüklenen çocuklarında bulunduğu 13 kişiden 9’u tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.