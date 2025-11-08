Bolivya’da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde yüzde 54,6 oy alarak devlet başkanı seçilen Rodrigo Paz, yemin ederek görevine başladı.

Bolivya’da yeni Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın dönemi resmen başladı. Merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti’nin (PDC) adayı Paz, 19 Ekim’deki seçimlerde yüzde 54,6 oy alarak devlet başkanı seçilmesinin ardından bugün Bolivya Parlamentosu’nda düzenlenen törenle yemin etti. Eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan 58 yaşındaki Paz, parlamentoda alkışlarla karşılandı. Parlamento binası önünde düzenlenen askeri tören ise renkli görüntülere sahne oldu. Bolivya basını, törene 70’ten fazla ülkeden heyetlerin ve önemli yerel isimlerin katıldığını belirtti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de törene katılarak, Paz’ı tebrik etti. Milei’nin yanı sıra Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de törende yer alan isimlerden oldu.

"Artık başarısız ideolojilere mahkum bir Bolivya olmayacak"

İş dünyasına yakınlığıyla bilinen muhafazakar lider Paz, konuşmasında Bolivya’nın yaklaşık 20 yıl süren solcu yönetimlerin ardından artık "dünyaya açılacağını" söyledi. Paz, "Artık başarısız ideolojilere mahkum, dünyaya sırtını dönmüş izole bir Bolivya olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni lider ayrıca, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini açıkladı. Paz, seçim zaferi sonrasında yaptığı açıklamada hükümetinin 2008 yılında dönemin solcu Devlet Başkanı Evo Morales tarafından sınır dışı edilen ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) dahil tüm uluslararası kuruluşlarla güvenlik alanında iş birliği yapacağını duyurmuştu. Seçim kampanyası sürecinde "herkes için kapitalizm" anlayışıyla ekonomik reform sözü veren Paz, bu çerçevede ülkesindeki merkeziyetçiliğin azaltılması, vergilerin düşürülmesi ve mali disiplinin sağlanmasıyla birlikte sosyal harcamaların devam ettirileceğini vadetmişti. Rodrigo Paz, ekonomiyi istikrara kavuştururken sosyal programları da koruyacağına söz vermişti. Öte yandan ekonomistler bu iki hedefin aynı anda gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.

Paz, ekonomik krizle mücadeleye hazırlanıyor

Rodrigo Paz, başkanlık koltuğuna otururken yıllık enflasyonun yüzde 20’yi aştığı ve yakıt ile döviz konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ekonomik krizle mücadeleye hazırlanıyor. Görevden ayrılan eski Devlet Başkanı Luis Arce’nin hükümetinin benzin ve dizel sübvansiyonlarını sürdürmek için ülkenin döviz rezervlerinin neredeyse tamamını tükettiği biliniyor.

Paz, 19 Ekim tarihindeki seçimlere merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti’nin (PDC) adayı olarak katılmış ve aldığı oylarla Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin yaklaşık 20 yıllık kesintisiz iktidarını yenilgiye uğratmıştı.