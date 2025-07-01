Aydın’ın Kuşadası ilçesinden aldığı otomobilini eve götürmek isteyen genç sürücünün sevinci yarım kaldı. Henüz 1 saat önce satın alınan araç, benzin akıtması sonucu bir anda alev aldı. Kısa sürede küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.T. idaresindeki 09 VF 634 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken benzin akmaya başladı. Araçtan sızıntı olduğunu fark eden diğer sürücüler, araç sürücüsü U.T.’yi uyardı. Genç sürücü kontrol etmek amacıyla aracını otobüs durağına çektiği esnada otomobil bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 saatlik araç 1 dakikada küle döndü

Öte yandan talihsiz sürücü U.T.’nin aracı yaklaşık 1 saat önce Kuşadası ilçesinden satın aldığı öğrenildi. Eve gitmek için yola çıkan U.T., yeni aldığı otomobilin kısa sürede küle dönmesi karşısında neye uğradığını şaşırırken, genç sürücünün aracı aldığı kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.