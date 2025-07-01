Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 500 kınalı keklik doğaya salındı. Biyolojik mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, kene ve zararlı böceklerle doğal yollardan mücadele edilmesi hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün biyolojik mücadele çalışmaları çerçevesinde, Gaziantep Erikçe Keklik Üretim İstasyonu’nda yetiştirilen 500 kınalı keklik, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki yaban hayatı yerleştirme alanlarına bırakıldı. Kekliklerin doğaya salınmasıyla birlikte başta kene olmak üzere zararlı böcek popülasyonunun azaltılması ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Doğaya bırakılan kınalı keklikler, özellikle kene, larva ve nimflerini yiyerek kırsal alanlarda doğal temizliği sağlıyor.

Öte yandan, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasa dışı avcılık yapanlara 4 bin 736 TL, avcılık belgesi olmadan avlananlara ise 7 bin 147 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bir kınalı kekliğin usulsüz avlanması durumunda 4 bin TL, canlı mühre olarak kullanılması halinde ise 15 bin TL para cezası kesilecek.