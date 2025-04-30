Birinci basamak sağlık hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Serdivan Yazlık Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete açılmasının ardından Arifiye, Karasu ve Kocaali ilçelerinde yapımı süren yeni ASM binalarında sona yaklaşıldı.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Arifiye Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin birlikte hizmet vereceği yeni bina büyük ölçüde tamamlandı. Karasu Aziziye Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasında da son aşamaya gelinirken, Kocaali ASM inşaatı hızla sürüyor. Modern yapılarıyla dikkat çeken bu sağlık kompleksleri; aile sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, sağlıklı hayat merkezleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarını aynı çatı altında toplayarak çok amaçlı hizmet sunacak. Yeni binaların hem koruyucu sağlık hizmetlerine hem de acil müdahalelere katkı sağlaması bekleniyor.