Elazığ Belediyesinin geleneksel hale getirdiği yaz etkinlikleri, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Abdullah Ercan konseri ile başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "yaz etkinlikleri", Kültür Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen konser ile başladı. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinliklerin yanı sıra, yetişkinlere yönelik tiyatrolar ve açık hava gösterileri ile yaz boyunca devam edecek yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Türk sanat müziği (TSM) Sanatçısı Abdullah Ercan, Elazığlılar ile buluştu. Sanatçı Ercan, TSM’nin en güzel örneklerini icra ederken vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Programa, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve vatandaşlar katıldı. Yaz etkinliklerinin bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu; "Güzel bir yaz akşamının başlangıcında, böyle önemli bir etkinlikte Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın selamlarını sizlere iletiyorum. Elazığ Belediyesi olarak bütün amacımız, dolu dolu Yaz Etkinlikleri ile kıymetli hemşehrilerimize güzel yaz akşamları yaşatabilmek. Yaz etkinlikleri kapsamında her mahallede çocuklarımıza, yetişkinlerimize yönelik etkinlikler de düzenleyeceğiz. Her şeyin en iyisine layık kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Elazığ Belediyesi yaz etkinliklerinde, 26 Haziran Perşembe saat 21.00’de, sanatçı Fatih Aslan Kültür Park Amfitiyatroda vatandaşlarla buluşacak.