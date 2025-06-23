Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden, yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Kuyudibi Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine doğru ilerlemekte olan B.A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen H.Y. isimli kadına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki kadından birine otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadının yardımına ilk olarak yanındaki kadının koştuğu görüldü.