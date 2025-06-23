Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gençler Düzce’ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan ve gençlerin ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıtmak, milli ve manevi değerleri benimsetmek, vizyonlarını ve merhamet duygularını geliştirmek, moral ve motivasyon durumlarını üst seviyelere taşımak, ülkelerini daha yakından tanımalarını sağlayarak aidiyet duygularını geliştirmeyi, farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, son dönemlerde unutulmaya yüz tutan bazı insani ve manevi değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmayı hedefleyen Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinden Düzce’ye gelen öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldiler.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gönüllü gençlerin farklı illerden gelerek topluma fayda sağlayacak etkinliklere katılmalarının önemi vurgulandı.

Gönüllülük faaliyetleri Akçakoca’da başladı

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Düzce’de bulunan 21 gönüllü genç, programın ilk günlerinde Akçakoca ilçesini ziyaret ederek gönüllülük faaliyetlerine başladı. Gençler, yerel halkla bir araya gelerek sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor; yaşlı ziyaretlerinden çevre temizliğine kadar birçok alanda aktif rol alıyor. Proje boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlerle toplumla buluşacak olan gönüllü gençler hem bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de Düzce’nin tanıtımına destek verecek.