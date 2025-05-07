Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye gelmek isteyen tır şoförü gizlediği 61 bin 300 euro ile birlikte yakalandı.

Lesovo Gümrük Kapısı’ndaki gümrük memurları, bir kamyonun şoför mahallindeki yatağın şiltesinin altında beyan edilmemiş para buldu.

Türkiye’ye gitmek isteyen A.K. isimli Türk vatandaşı şoför, Hollanda’dan Türkiye’ye eşya taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.

Gümrük kontrolleri sırasında müfettişler, şoför mahallindeki üst yatağın şiltesinin altında lastik bantlarla sarılmış çeşitli değerlerde 10 deste euro banknotu buldu. Toplam 61 bin 300 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

Beyan edilmeyen paraya el konuldu. Türk vatandaşı A.K. hakkında idari ihlal tutanağı düzenlendi ve idari cezai işlem başlatıldı.