Samsun’un Bafra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaşlı bir kadın 1 kilo 205 gram metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir ilden Bafra’ya gelen 66 yaşındaki bir kadının şüpheli hareketleri üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın yapılan üst aramasında 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelinin Bafra’da bulunan ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan yaşlı kadın hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.