Erzurum'da çatıda güneş paneli tamir etmek isteyen 76 yaşındaki yaşlı adam, borudan fışkıran kaynar suyun kurbanı oldu. Gövdesinde ve ensesinde ikinci derece yanıklar oluşan yaşlı adam, 'Kendi başıma iş yapmamam gerekirdi' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Erzurum'un Çat ilçesi Değirmenli köyünde ikamet eden Abdullah Durmaz (76), evinin çatısındaki güneş panelli su ısıtma sistemindeki arızayı gidermek için çatıya çıktı. Arkadaşıyla birlikte sistemin camlarını değiştiren Durmaz, daha sonra borudaki sızıntıyı tek başına onarmak istedi. Bu sırada basınçla fışkıran kaynar su yaşlı adamın üzerine döküldü.

Acısını dindirmek için karla müdahale etti

Olayın ardından vücudunda şiddetli yanıklar oluşan Durmaz, çevrede bulunan karları vücuduna serperek ilk müdahaleyi kendi yaptı. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılan yaşlı adamın tedavisi sürüyor.

'Tek başıma yapmamalıydım'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Abdullah Durmaz, 'Arkadaşım sızıntıyı sonra halledelim dedi. Ama ben tek başıma yapmaya çalıştım. Arızayı gidermeye çalışırken sistemdeki kaynar su bir anda başımdan aşağı döküldü. Hemen yerdeki karları üzerime serptim. Aslında bu işlerden anlarım ama hatam tek başıma bu işe kalkışmak oldu' dedi.

Doktorundan açıklama: 'Genel durumu iyi'

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Dr. Zeki Gürgür, hastanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Hastamız bize ikinci derece yanıklarla geldi. Ense ve gövde bölgesinde hasar var. Yaşlılığa bağlı bazı kronik sorunları olsa da genel durumu şu an gayet iyi. Tedaviye olumlu yanıt veriyor, yaklaşık 10 günlük bir süreçten sonra taburcu etmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.