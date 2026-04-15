Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, kalp ve damar hastalıklarında erken tanı ve düzenli kontrolün hayati önem taşıdığını belirterek, 'Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve yoğun stres, kalp hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor' dedi.

Kalp Haftası, her yıl 13-19 Nisan tarihleri arasında toplumda kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alan kalp hastalıkları çoğu zaman sessiz ilerliyor. Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, kalp hastalıklarının toplumda sanılandan çok daha yaygın olduğunu belirterek, 'Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp ve damar hastalıkları tüm ölümlerin yaklaşık üçte birinden sorumlu. Sağlık Bakanlığı verileri de Türkiye'de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor' dedi.

'Sessiz ilerliyor, ilk belirti kalp krizi olabiliyor'

Kalp hastalıklarının en tehlikeli yönünün belirti vermeden ilerlemesi olduğunu vurgulayan Durakoğlugil, 'Birçok hasta uzun süre herhangi bir şikâyet yaşamadan hastalığı taşıyabilir. Bu nedenle bazı kişilerde ilk bulgu doğrudan kalp krizi olarak karşımıza çıkabiliyor' diye konuştu.

'Risk faktörleri artık genç yaşlara indi'

Son yıllarda kalp hastalıklarının yalnızca ileri yaş grubunun sorunu olmaktan çıktığını belirten Durakoğlugil, 'Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve yoğun stres, kalp hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor' ifadelerini kullandı.

'Her kalp hastası aynı belirtiyi vermez'

Hastalığın kişiden kişiye farklı belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade eden Durakoğlugil, 'Bazı hastalar göğüste baskı hissi tarif ederken, bazıları yalnızca nefes darlığı ya da çabuk yorulma ile başvurabilir. Özellikle diyabet hastalarında belirtiler daha silik seyredebilir' dedi.

Belirtilerin çoğu zaman göz ardı edildiğini vurgulayan Durakoğlugil, şöyle devam etti:

'Eforla ortaya çıkan göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi şikâyetler basit görülmemeli ve mutlaka değerlendirilmelidir. Kalp sağlığının korunmasında en önemli adım düzenli takip. Aile öyküsü olanlar, hipertansiyon, diyabet veya kolesterol yüksekliği bulunanlar düzenli olarak kardiyolojik değerlendirmeden geçmelidir.'

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp sağlığında belirleyici rol oynadığını kaydeden Durakoğlugil, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve stresin kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti. Erken tanı ve doğru tedavi ile hem yaşam süresinin hem de yaşam kalitesinin artırılabileceğini belirten Durakoğlugil, belirtiler ortaya çıkmadan önce önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.