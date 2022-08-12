Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde saat 14.30 sularında Taceddin-i Veli Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 63 yaşındaki Hasan Gül’e yemek getiren ağabeyi, ikametin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Hasan Gül’ü çekyatta hareketsiz bir şekilde yatarken bulan kardeşin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Gül’ün cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.