Batman Cudi Mahallesinde yaşanan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki B.Ö. isimli kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
5 gün önce Cudi Mahallesinde ikamet ettiği evin önünde minibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, B.Ö.’ün cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA