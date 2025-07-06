Sivas’ın Zara ilçesinde yarım asırlık içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı, 500 bin TL para topladı.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyüne bağlı Koççukuru mezrasının yarım asırlık içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı birlik oldu. Muhtarlık öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucu köylüler tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği banka hesabına 500 bin TL yatırıldı.

İçme suyu hattını yenileme çalışmalarının 2025 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanması planlanıyor. Bu projede devlet ve millet işbirliği olduğunu vurgulayan köy muhtarı Abdurrahman Durmaz, "Burada Korkutlu hayırseverlerimizin katkılarıyla toplanan 500 bin TL’yi KÖYDES projesine yatırdık. Köylülerime teşekkür ediyorum" dedi.