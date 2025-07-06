Kurul Kalesi ve Cıngırt Kalesi gibi arkeolojik kazıların yapıldığı Ordu’da, antik çağ toplumlarının yemek kültürü düzenlenen panelde masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli hocalarımızın eşliğinde şehrimizin tarihini yeniden gün yüzüne çıkartacağız" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma ile geçmişin sofra kültürü, antik çağ tarifleri, replika mutfak kapları ve Roma dönemine özgü mutfak kültürüyle hazırlanan yemekler canlandırma yöntemiyle panele katılanlara aktarıldı.

"Şehrimizin tarihine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Panelde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizim temel amacımız bulunduğumuz bu bölgenin arkeolojik değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasıdır. Biz hep Karadeniz’in yeşilliklerinden ve tabiat güzelliklerinden bahsediyoruz. Ancak bir de zaman ekseni var. Geçmişe doğru ilerleyen tarih ekseninde şehrimiz ile ilgili karşımıza çok sürprizler çıkıyor. Bu kapsamda Fatsa Cıngırt Kayası kazılarında ortaya çıkan antik mirasımız bizim aslında tarihe bir yolculuk yapmamız gerektiğini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli hocalarımızın eşliğinde şehrimizin tarihini yeniden gün yüzüne çıkartacağız. Bu sayede hem Kültürel mirasımıza sahip çıkmış olacağız hem de Ordu’muzu gastronomi turizmiyle de bir marka haline getirmiş olacağız" diye konuştu.

"Fatsa Cıngırt Kayası’nda şehrin tarihi var"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Fatsa Cıngırt Kayası Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol, Büyükşehir Belediyesi’ne tarihe verdiği önem ve destek için teşekkür etti. Prof. Dr. Erol, "Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda özellikle, Fatsa Cıngırt Kayası’nda ortaya çıkan günlük kullanım kapları ve mutfak araç ve gereçleri ile geniş bir yelpazeye sahip bir mutfak kültürünün olduğunu gördük. Bunun üzerine Antik çağda Karadeniz mutfak kültürünü araştırmaya başladık. Antik çağda kullanılan malzemelerde hangi yemeğin nasıl yapıldığını araştırmaya başladık. İnanın yeni lezzetlerin yanı sıra şehrin yemek kültürünün ne kadar çeşitli olduğunu gördük. Şehrin değerlerini gün yüzüne çıkartmaya ekiplerimiz ile devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Gastro-Arkeoloji projesi, geçmişin izlerini yalnızca akademik bir merakla değil, kültürel bir sorumlulukla da ele alan özgün bir çalışmadır"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, Cıngırt Kayası kazılarında ele geçen Hellenistik-Roma Dönemi’ne tarihlenen kapların formları ve kullanım izlerinin o dönemin gastronomi kültürüne dair önemli ipuçları sunduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, "Gastro-Arkeoloji projesi, geçmişin izlerini yalnızca akademik bir merakla değil, kültürel bir sorumlulukla da ele alan özgün bir çalışmadır. Cıngırt Kayası kazılarında ortaya çıkan lezzetleri yaptığımız bu çalışma ile geleceğe taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Panele Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Prof. Dr. Mustafa Aksoy, Prof. Dr. Ali Güveloğlu, Dr. Öğretim Üyesi Safiye Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Batuhan Öztürk, ilçe belediye başkanları, kamu daire müdürleri de katıldı. Gastro-Arkeoloji panelinin ardından antik çağ gurmelerinin reçetelerinden üretilen yemeklerin tanıtımı ve ikramı ile program sona erdi.