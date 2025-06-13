Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen yardım etkinliğinden elde edilecek gelirin tamamı Gazze’ye bağışlanacak.

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen yardım etkinliğinde, öğrenciler ve hayırseverler tarafından temin edilen çok sayıda gıda ürünü kurulan stantlarda satışa sunuldu. Vatandaşların ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ürünler kısa sürede tükendi.

Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen yardım etkinliği gün boyu devam edecek. Etkinlikten elde edilecek gelirin Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye gönderileceğini belirten Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Feray Turan, "Etkinliğimizi öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Elde edilen gelirin tamamı Gazze’ye bağışlanacak." dedi.