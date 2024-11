Yankı Yemek A.Ş., Bursa’daki öğrencilerden büyük ilgi gören çorba projesiyle dikkat çekiyor.

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan firma, hijyen ve lezzetten ödün vermeden, ileri teknolojiyle ürettiği çorbalarla öğrencilerin favorisi oldu. Devlet ve özel okullardaki kantinlerde sunulan bu çorbalar, doyurucu ve uygun fiyatlı seçenekler sunarak öğrencilerin günlük beslenme alışkanlıklarına katkı sağlıyor. Yankı Yemek A.Ş.’nin ev yemeği tadındaki çorbaları, el değmeden ve ileri teknoloji kullanılarak pişirilip paketleniyor. Çorbalar, soğuk zincirle okullara ulaştırılarak taze ve sıcak bir şekilde öğrencilere sunuluyor. Et suyu, mercimek ve közlü patlıcanlı domates çorbaları, koruyucu ve lezzet artırıcı kimyasallar içermeyen doğal içerikleriyle dikkat çekiyor. Kantinlerde kurulan çorba makineleri sayesinde öğrenciler, her an taze ve sıcak bir çorbayla buluşabiliyor.

Yankı Yemek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, firmanın 35 yılı aşkın süredir gıda sektöründe lider konumda olduğunu belirtti. Dönmez, özellikle öğrenciler için hazırladıkları çorbaların besleyici değerine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın ne yediği bizim için çok önemli. Çorbalarımızı yüksek besin değeri taşıyan, evde yapılmış gibi lezzetli ve doyurucu olacak şekilde özenle hazırlıyoruz” dedi.

Öğrenciler de bu çorbaların ekonomik olmasından ve doyuruculuğundan memnun. Yankı Yemek A.Ş., üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına titizlikle uyarak, çorbaları öğrencilerle buluşturuyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, "Kaliteli, güvenli ve sağlıklı bir beslenme anlayışıyla üretim yapıyoruz. Öğrencilerimiz okullarda güvenle tüketebilecekleri taze ve sağlıklı çorbalarla buluşuyor" dedi.

Yankı Yemek A.Ş., gıda güvenliğinde sektör lideri olmanın sorumluluğuyla, ISO 9001: 2015 ve ISO 22000: 2018 gibi uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yapıyor. Uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlardan aldıkları sertifikalarla üretim güvenliğini garanti altına alan firma, öğrencilere hem lezzetli hem de sağlıklı çorbaları uygun fiyatlarla ulaştırmaya devam ediyor.