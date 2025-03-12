Zonguldak’ın Devrek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden antrenör son yolculuğuna uğurlandı.

Devrek ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden Devrek Sporun eski futbolcularından ve aynı zamanda amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan (48) ilçeye bağlı Adatepe köyündeki Merkez Yeni Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile çok sayıda seveni hazır bulundu. Tavşan, törenini ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Devrek için Tavşan’ın büyük bir kayıp olduğunu belirten Devrek Belediye Spor Kulübü Başkanı Çetin Kuzlu, "Kendisi bizim ve ilçemiz için değerli bir futbolcu ve iyi bir hocaydı. Çok üzgünüm ilçemize, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.