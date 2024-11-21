Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyünde yangında evini kaybeden Hanife Kar için yapılacak konteyner evin zemin çalışmalarına malzeme desteğinde bulundu.

Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyünde 10 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Hanife Kar’ın evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle yanan eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken, Hanife Kar muhtarlığın misafirhanesine yerleştirildi.

Bugüne kadar merkez, ilçe, köy, belde, mesafe fark etmeksizin evlerini afet, yangın gibi olaylarda kaybeden ailelerin yanında olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kesme köyünde yangında evini kaybeden Hanife Kar ile de ilgilenilmesi talimatını verdi. Yanan evin yerine konteyner ev yapılacak. Konteyner evin montajından önce Isparta Belediyesi tarafından evin zemin betonu için yapılacak çalışmaların malzemeleri gönderildi. Yapılan çalışmalarla konteyner evin zemini hazır hale getirilirken, imalatın tamamlanmasıyla konteyner evin montajı gerçekleştirilecek.

Kesme Köyü Muhtarı Mehmet Kayacan, köylerinin Isparta merkeze 135 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Hanife Kar’ın evinin 10 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yandığını dile getiren Kayacan, “Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Bir ev yapmamız gerekiyordu. Aileyle görüşerek prefabrik bir ev yapımına karar verdik. Kullanılamaz durumdaki evi yıktık, Isparta Belediyemizin yardımlarıyla betonunu attık. Böyle uzak bir mesafedeki köye Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediyesi’nin yardım elini uzatması takdire şayandır. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın her zaman bize yardımı oluyor. Daha öncede köyümüzün tuvalet ve pazaryeri yapımı için malzeme desteğinde bulundu. Hanife ablamızın evi için talep ettiğimiz malzemeleri de hiç tereddüt etmeden verdiler. Teşekkür ederiz. Ablamız şu anda evi yapılıncaya kadar muhtarlık misafirhanesinde kalacak” dedi.

Hanife Kar da evinin yandığı o geceyi anlattı. 10 Ekim Perşembe günü saat 01.30 sularında evinin yanmaya başladığını dile getiren Kar, “Yangını görmüşler, cama vurarak beni uyandırdılar. Beni camdan indirdiler. Hiçbir şeyim yoktu biri terlik, biri kazak getirdi. Ev yandı, kimse yanaşamadı. Şimdi yeni ev yapılacak. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah devletimize güzellik, milletimize esenlik versin” görüşlerinde bulundu.