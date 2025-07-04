Bolu Valiliği, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 7 Temmuz’da görülecek duruşma öncesinde davanın görüleceği mahkeme salonu çevresine araç giriş ve çıkışını yasakladı.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin ise yaralanmasına neden olan yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması 7 Temmuz Pazartesi günü görülecek. Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğü, duruşmalar süresince güvenliği sağlamak amacıyla bin polis görevlendirecek. Öte yandan, duruşmanın görüleceği mahkeme salonu çevresine araç giriş ve çıkış yasaklandı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, duruşmalar nedeniyle Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi No:36 adresinde bulunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Bu kapsamda, 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21.00’den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatılacak. Söz konusu güzergâhlarda park halinde bulunan araçların belirtilen saatten önce kaldırılması, yeni araç parklanmasının yapılmaması ve vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.