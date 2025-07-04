Erzurum-Bayburt ve Rize sınırında düşen özel jette hayatını kaybeden mühendis pilot Mehmet Demirci (57), son yolculuğuna uğurlandı. Demirci’nin cenazesi, Cuma namazını müteakip Kadıköy’de bulunan Has Erenler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan ve mühendis pilot Mehmet Demirci’nin (57) kullandığı özel jet, 2 Temmuz akşamı Erzurum-Bayburt ve Rize üçgeninde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada Mehmet Demirci hayatını kaybederken, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya ise ağır yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci için bugün Kadıköy’de bulunan Has Erenler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Demirci’nin ailesi ve sevenleri katıldı. Kızı Ece Demirci ve Oğlu Ege Demirci taziyeleri kabul etti. Demirci, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Demirci’nin naaşı Pendik Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

"Bu yolculuk, Mehmet’in hayaliydi; çocukluk hayaliydi"

Cenazeye katılan Mehmet Demirci’nin üniversite arkadaşı İsmail Şentürk, "Üniversiteye ilk geldiğimiz gün tanıştık ve 41 yıldan beri birbirimizden hiç kopmadık. Bu yolculuk, Mehmet’in hayaliydi; çocukluk hayaliydi. 2008’de pilotluk lisansını aldıktan sonra hep, "Ben bir dünya turu yapmak istiyorum," diyordu bize. Ama planlamasını özellikle bu seneye yaptı çünkü, bana söylediğine göre, bu sene Türk Hava Kurumu’nun 100. yıl dönümüymüş. "Ben bu dünya turunu 100. yıl dönümünde yapıp bir iz bırakmak istiyorum," diyordu. Uçakla uçmayı çok seviyordu. Gerçekten süper bir kişiliğe sahipti. Yolculuğa çıkmadan önceki sabah, daha doğrusu yolculuğa çıktığı sabah, Hicran’la, arkadaşıyla ve kendisiyle uzun uzun görüştük. Rotayı zaten benimle paylaşmıştı. Akşam saatlerinde bu kötü haberi alınca, ilk başta inanamadım. Dedim ki "Daha birinci gün, olmaz, mümkün değil". Ama işte, böyle bir elim kaza oldu. Çocukları Ege ve Ece. Ece doktor zaten. Ege, babasıyla kazanın olduğu sabah uçağa götüren kişi zaten, oğluydu. Tabii, ikisi de çok üzgünler. Ama Mehmet onları hayata yetiştirdi. Eminim, bundan sonraki yaşamlarında başarılı olacaklardır" dedi.

Öte yandan Mehmet Demirci’nin oğlu Ege Demirci, cenaze töreni esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.