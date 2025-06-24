Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Söğütlü ilçesindeki deposunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına yakın bölgedeki bir site tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, yangın söndürme çalışması esnasında belediye ekiplerince site dışına kurulan çadırlarda bekledi.

Söğütlü Orman İşletme Şefliği’nin Soğucak deposunda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan bir sitede oturan vatandaşlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşlar, sitenin bahçesinde kurulan çadırlarda yangının söndürülmesini bekledi. Ekipler ise yangının binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Site sakinlerinden Ebubekir Karademir, "Yangının başlangıcı, odun deposunun karşısında bir çöp kutusu var ve onun karşısında da eski tavuk çiftliği var. Orada çalışan birkaç kişi daha öncesinde de ateş yakıyorlarmış bu kez de küçük bir çocuk görmüş ve niye burada ateş yakıyorsunuz diye sormuş kendilerine. Çocuğu bölgeden kovmuşlar. Maalesef sonucu da bu. Yangın sebebiyle binamızı tahliye ettiler çok şükür binaya sıçramadı alevler. Ama henüz bitmiş değil, ekipler müdahalesini sürdürüyor" dedi.