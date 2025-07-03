Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen ve zirai alana sıçrayan yangın sonrasında bölgeye giden ilçe tarım ekipleri zarar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Bağarası Mahallesi’nde yerleşim yeri yakınında meydana gelen ve zirai alana sıçrayan yangın sonrasında, alanlarda zarar tespit çalışması başlattı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, tarım arazisi ve bahçelerde meydana gelen zarar ve ziyanı tespit ederek, rapor oluşturacak. İlçe müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, zarar gören alanlar için afet ihbarında bulunulacak. Bölgede çalışmalar sürüyor.