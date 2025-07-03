Hakkari’de uzun süredir hem çevre hem de güvenlik açısından risk oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

Hakkari Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tehlike arz eden ve imar kirliliğine neden olan yapılar için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin gece yarısı gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında, ormanlık alanlar ve metruk binalarda aramalar yapılmıştı. Bu çalışmaların ardından belediye ekipleri, riskli yapıları tespit ederek yıkım sürecini başlattı. İlk yıkım çalışması Bulak Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Kullanılmayan iki katlı toprak ev belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Mahalle sakinlerinin güvenliği açısından önemli görülen bu müdahale, vatandaşlardan da olumlu karşılık buldu.

Bulak Mahallesi Muhtarı Niyazi Yılmaz, metruk binanın mahallede rahatsızlık ve endişeye yol açtığını belirterek, yıkım çalışmasını gerçekleştiren Hakkari Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Yılmaz, bu tür çalışmaların memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Hakkari Belediyesi’nin, kent genelinde tespit edilen diğer metruk binalar için de benzer yıkım çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.