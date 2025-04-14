Isparta Yalvaç ilçesindeki Alemdar İlkokulu öğrencileri, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte düzenledikleri etkinlikle trafikte saygının önemine dikkat çekti.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 14 Nisan 2025 tarihinde anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Saat 10.30’da başlayan etkinlikte, Yalvaç Alemdar İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yalvaç Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte vatandaşlara "Trafikte Saygı" mesajı verdi.

Miniklerden pankartlarla trafikte saygı gösterisi

Toplum hizmeti kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Hükümet Konağı önü ve Anlatan Meydanı’nda vatandaşlara broşür ve pankartlarla trafikte saygı ve kurallara uymanın önemini anlattı. Yaya geçitlerine dikkat çekmek amacıyla Fabrika Caddesi üzerindeki geçitlerde de uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Minik öğrenciler ise yaya geçidinde ellerindeki pankartlarla araçlara saygı gösterisi sundu.

Yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı etkinlik saat 11.00’de sona erdi. Ekipler, bu tür çalışmalarla özellikle küçük yaşta trafik bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekti.