Yalova’da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde Armutlu ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören 25 dönümlük alan yeniden ağaçlandırıldı.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim törenine bu yıl Armutlu ilçesinde yapıldı. Törende 25 dönüme bin fıstık çamı, 2 bin defne, 50 ıhlamur ve 10 adet de ladin fidanı dikildi. Fidan dikim töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, ormanların insanların ve tüm canlıların yaşam kaynağı olduğunu belirterek, "Geçen yıl yangında zarar gören bu alanın yeniden ağaçlandırılması için Orman İşletme Müdürlüğümüz titizlikle bir çalışma yürüttü. Bölgenin doğal yapısını koruyarak, yine fıstık çamı, defne ve ıhlamur fidanları dikerek eski haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl Armutlu’da üç büyük yangın yaşandı ve bu yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit edecek boyuta ulaştı. Bu yıl benzer felaketleri yaşamamak için hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle piknik alanları dışında ateş yakılmaması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturuldu.

Törene Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk ve Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın da katıldı.