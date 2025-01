Yalova’ya davet edilen konusunda uzman bir grup akademisyen, kentteki tarihi anıt ağaçların incelemesini gerçekleştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Peyzaj Planlama Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hakyemez, Yalova’ya geldi. Yalova’da başta Yürüyen Köşk’ün çınar ağacının yanı sıra, tarihi Çınarlı Hıyaban’daki birçok anıt ağaçta incelemeler yapan ekipler, Millet Bahçesi’ndeki meyve ağaçlarında da çalışma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mustafa Var, kurdukları ekiple bir nevi ’yeşil alanların MR’larını çektiklerini’ söyledi. Doç. Dr. Ahmet Hakyemez, yapılan çalışmayla ilgili bilgi vererek, "Yalova bölgesinde yaptığımız keşif sırasında dikkatimizi çeken en büyük problem sağlık problemi taşıyan, devrilme riski oluşturan ağaçların durumu. Şehir içindeki ağaçlarımız zaten sağlık açısından her zaman problemleri giderek artıyor. Kurumaya yüz tutmuş, gövdesinde çürük, kovuk kısımlarının olduğu bu ağaçların her zaman devrilme riski yüksek. Tabi ağaçların ömrünü uzatmak için gerekli tedbirler var. Ağaçların yaraları, kabukları, çürük kısımlarıyla ilgili, onun ömrünü uzatmak için atacağımız bilimsel adımlar var. Bunları zaten yazacağımız raporda belirteceğiz" dedi.

Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna ise, "Yalova yeşil alanlar bakımından zengin bir ilimiz. Bu manada çok bakıma ihtiyaç var. Bütün ağaç türlerinde bir bakım gerekiyor. Yetişme ortamı özellikleri bakımından iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu basit sıradan bir iş değil. Uzmanlık isteyen bir konu. Biz her zaman söylüyoruz. Her bitki budanır ama her yerdeki ağaç budanmaz. Kuraklıktan bahsediyoruz" ifadesini kullandı.