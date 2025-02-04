Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser taramaları ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Dünya Kanser Günü farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çiftlikköy ilçesi sahil bandında gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Eyyüp Altınkıran, Çiftlikköy İlçe Sağlık Müdürü Dr.Güven Hocaoğlu, Çiftlikköy halkı, öğrenciler, sağlık çalışanları ve kanser dernekleri katılım sağladı.