Yalova'da halkın dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik yapılan denetimde bir dilencinin üzerinden 164 bin TL çıktı. Dilencinin paralarını 6 zabıta personeli saydı.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi, Ramazan ayında halkın dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Pazar Yeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M. P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu’na götürdü. Burada yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinden tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 Dolar çıktı.

Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı. Elde edilen büyük meblağ, halkın duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahsın sahte ve manipülatif faaliyetlerde bulunduğunu gözler önüne serdi.