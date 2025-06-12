52 Hafta 52 Okul Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Sanayi-Öğrenci Buluşması serisinde 2 bini aşkın öğrenci Yalova OSB’de ağırlandı.

52 Hafta 52 Okul Projesi çerçevesi düzenlenen Sanayi-Öğrenci Buluşmaları serisi, Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Her hafta gruplar halinde düzenlenen teknik gezilerle gerçekleşen etkinlikler başarıyla tamamlandı. Bu çerçevede 2 binden fazla öğrenci Yalova OSB’de misafir edilerek sanayi ile eğitim arasında köprü kuruldu.

Etkinliklerde OSB pilot okulu Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ŞSY MTAL) başta olmak üzere, meslek liseleri, genel liseler, ortaokullar ve Yalova Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliği ile mühendislik bölümleri başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler ve diğer fakülte öğrencileri ile çeşitli öğrenci kulüpleri ağırlandı. Böylece hem ortaöğretim hem de yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerle sanayinin geleceği arasında güçlü bir temas sağlandı.

Yalova Üniversitesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, sanayi tesislerinde gerçekleşen gerçek üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Öğrenciler aynı zamanda OSB bünyesindeki yapay zeka destekli yeni nesil mesleki eğitim simülatörleri aracılığıyla oyunlaştırılmış meslek tanıtımlarını interaktif olarak deneyimledi. Bu sayede, meslekler hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olan öğrenciler, kendi kariyer yollarını planlama konusunda ilham aldı.

Yalova OSB yetkilileri, bu tür etkinliklerle gençlerin erken yaşta sanayi ile tanışmasının, onların kariyer planlamalarına önemli katkı sunduğunu vurgularken, yeni nesil sanayi bölgesinde yeni nesil mesleki eğitim ve istihdam imkanlarıyla tanıştırdıkları öğrencilerin geleceğin nitelikli iş gücünü oluşturacağına dikkati çekerek, "Yalova OSB olarak, yeni eğitim döneminde yeni çalışmalarımızla, eğitime ve istihdama yönelik projelere kararlılıkla devam ederek gençlerimize ilham olmaya ve ülkemizin sanayi gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.