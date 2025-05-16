Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi açıldı.

Hastanede hazırlıkları tamamlanan KVC Yoğun Bakım Ünitesi hastalar için hizmet vermeye başladı. 5 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip KVC Yoğun Bakım Ünitesi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesini sağlayacak. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç, ünitenin hastaneye kazandırılmasında katkısı olan herkese çok teşekkür etti.