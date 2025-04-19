Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli bir 3 puan aldık. Elimizden ne geliyorsa o gayreti göstereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakarya’da oynanan mücadelede Boluspor, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir maçtı, ligin ikincisi ile oynadık. Ben geldiğimden beri sadece bir tane iç sahada maç oynayabildim. Çok zor bir süreç bizim adımıza. Defalarca Çorum’a gittik, her hafta deplasmana gidiyoruz. Sakaryaspor’a da stadı verdiği için teşekkür ederiz. Ayrıca federasyona da teşekkür ederiz haftalardır bizim stat problemimizi çözmüyorlardı, bu hafta çok hızlı bir şekilde çözdüler, sağ olsunlar. Maça gelince kadro kalitesi yüksek bir takım, çok kaliteli oyuncuları var, geçen hafta galibiyet alabilirdik, orada oyunu tutamadık. Bugün ise oyunun başından sonuna kadar tamamen oyunu biz kontrol ettik, topa da sahip olduk, çok iyi savunma duruşları da gösterdik, çok karakterli oynadık. Oyuncularım bütün teorileri çok iyi bir şekilde pratiğe çevirdi. Çok kıymetli bir 3 puan aldık. İnşallah geçen seneki nasip olan play-off oynamak bu sene de nasip olur. Bu sefer play-off bizim için araç, inşallah play-off’a kalırsak Süper Lig’e çıkmak amaç olacak. Elimizden ne geliyorsa o gayreti göstereceğiz. Bu kadar karakterli oynayan takıma çok teşekkür ediyorum. Karagümrük’e de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.