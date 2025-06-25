Bartın’ın İnkumu açıklarında denize dökülen mazot temizlendi. Büyük endişe yaşanan bölgede hayat normale dönerken insanlar plaja akın etti.

Bartın’da 20 Haziran Cuma günü, inkumu açıklarında gemilerin denize mazot dökmesi sonucu denizde yüzen vatandaşlar tahliye edilerek, olayın sorumluların tespiti için çalışma başlatılmıştı. Olayın ardından 3 gün uygulanan denize girme yasağı, mazotun temizlenmesinin ardından sona erdi.

Hafta sonu İnkumu denizine giremeyen vatandaşlar, yasağın sona ermesiyle beraber yeniden denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Dinkumu plajına bebeği ile beraber gelen Ergin Soydan mazotun döküldüğü esnada da İnkumu’nda bulunduklarını ve yüzdüklerini hatırlattı. Olay günü yaşadıklarını anlatan Soydan, "Denize girer girmez kokuyu aldık ve vatandaşlar olarak bilinçli bir şekilde denizden çıktık daha sonra anons yapıldı ve herkesin çıkmasını istediler. Şu an da böyle bir şey hissetmiyoruz. Temizlendiği belli oluyor. Deniz gayet temiz ve berrak görünüyor. mazot kokusu da kalmamış" diye konuştu.

Öte yandan inkumu’nda yaz sezonu ile birlikte hafta sonlarında yoğunluk olması beklenirken, denize mazot döken kişi ya da kişilerin henüz tespit edilemediği öğrenildi.