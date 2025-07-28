Türkiye’ye yaz tatili veya iş seyahati için gelen milyonlarca gurbetçiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Artık yabancı plakalı araçlara Türkiye’de kasko yapılabilecek.

Her yıl Türkiye’ye gelen 1 milyonu aşkın yabancı plakalı aracın yıllardır eksik teminatlarla trafikte risk altında olduğunu belirten Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, "Sınırda verilen poliçeler çoğunlukla düşük teminatlı ve yol yardım gibi hayati hizmetleri içermiyordu. Bu dönemi kapattık. Artık gurbetçilerimiz de Türkiye’deki vatandaşlarımız gibi sigortalanabiliyor" dedi.

Alkış, Gurbet Kasko olarak başlattıkları yeni uygulama sayesinde, yabancı plakalı araçlar için sadece zorunlu trafik sigortası değil, kapsamlı kasko ve yol yardım hizmetlerinin de sunulduğunu söyledi.

4’lü güvence paketi sunuluyor

Alkış, yeni sistem kapsamında sunulan hizmetleri ise şöyle sıraladı: "Kasko sigortası, 25 milyon TL’ye kadar İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı, yol yardım ve çekici hizmeti, ferdi kaza sigortası. Sigorta poliçeleri 1, 3, 6 ve 12 aylık sürelerle düzenlenebiliyor. Araç yaşı sınırı aranmadan, tüm yabancı plakalı araçlar bu hizmetten yararlanabiliyor."

"Yeşil Kart yetmez" uyarısı

Gurbetçilerin sık yaptığı hatalara da dikkat çeken Alkış, yalnızca zorunlu trafik sigortası veya Yeşil Kartın yeterli olmadığını vurguladı. Örnek bir senaryo üzerinden açıklama yapan Alkış, "Almanya’dan gelen bir gurbetçi, Mersin’de lüks bir araca çarparsa ve sadece zorunlu trafik sigortası varsa, poliçe en fazla 300 bin TL’yi karşılıyor. Ancak hasar 2 milyon TL tutarsa, kalan 1.7 milyon TL’yi cebinden ödemek zorunda kalır" diye konuştu.

Online başvuru imkanı

Yeni uygulamayla birlikte gurbetçiler, Türkiye’ye gelmeden önce online başvuru yaparak poliçelerini oluşturabiliyor. Kredi kartı ile online ödeme ve 7/24 destek hizmeti sayesinde sınırda zaman kaybı yaşanmıyor.

Trafik kazalarının her an yaşanabileceğini vurgulayan Abdulcelil Alkış, "Ben dikkatliyim, bana bir şey olmaz demeyin. Büyük maddi zararların önüne geçmenin tek yolu, güçlü teminat ve doğru sigorta tercihidir" ifadelerini kullandı.