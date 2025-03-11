Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından yabancı uyruklular için düzenlenen Türkçe Seviye A1 kursuna katılan öğrenciler, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı ile Bayrak şiirini okudu.

Tanzanya, Malavi, Mozambik, Namibya, Ürdün, Fas, Afganistan ve Suriyeli kursiyerler, sadece Türkçe öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda Türk kültürü ve milli değerleri de yakından tanıyor. Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerler gönüllülük esasına dayalı olarak Türk bayraklarını taşıyarak İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, dil öğretiminin yanı sıra kursiyerlere kültürel unsurların da aktarıldığını belirterek, "Yabancı bir dil öğrenmek, o dile ait kültürü de tanımayı gerektirir. Kurslarımızda bireysel farklılıklara saygı duyarak kursiyerlerin kendi kültürlerini tanıtmalarına da imkan sağlıyoruz. Böylece kursiyerler, ön yargıdan uzak bir ortamda Türkiye’ye ve Türk milletine olan sevgilerini ve ilgilerini artırıyorlar. Bu etkinlikte de kursiyerlerimiz büyük bir heyecanla İstiklal Marşı’nı ve Bayrak şiirini okudular" dedi.

Halk Eğitim Merkezi’nin ’Her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ sloganıyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Çetin, yabancı kursiyerlerin Türk kültürüne olan ilgilerinin artmasının kendileri için gurur verici olduğunu vurguladı.