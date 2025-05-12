Bursa’da yaban mersini üreticilerini bir araya getiren Uludağ Blueberry Birliği, faaliyetlerine başladı ve 2025 için hedeflerini açıkladı. Uludağ Blueberry Birliği, bölgedeki üreticiler için önemli bir dönüm noktası olarak görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaban mersini (blueberry) üreticilerini tek çatı altında buluşturan Uludağ Blueberry Birliği, resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Dört üreticinin kayıt yaptırmasıyla katılım süreci açılan birliğin ilk toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş liderliğinde Ahmet Kahriman, Murat Özcan, Eda Halıcı, Zafer Salık, Hülya Can ve Gürkan Andaç’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, üreticilerin haklarını koruma ve sektöre yön verme hedefleri paylaşıldı.

Birlik, 2025 yılı için şu amaçları belirledi:

Yerli üreticiyi korumak için ithalata karşı ek vergi ve koruma tedbirleri getirilecek.

Hidroponik ve toprakta üretimi ayırt eden bir logo uygulamasıyla şeffaflık sağlanacak.

Taban fiyat birliğiyle adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulacak.

İhracat ve toptan satışla yerli üretimin değeri artırılacak.

Sosyal medya üzerinden tanıtım kampanyaları düzenlenecek.

Ürün boyutlandırmalarında standart belirlenerek tüccar taleplerine sınır getirilecek.

HAZİRAN TABAN FİYATI 350 TL

Birlik, Haziran 2025 için 14 mm ve üzeri yaban mersini taban fiyatını kilogram başına 350 TL olarak belirledi.

Temmuz fiyatı ise 22 Haziran’daki toplantıda açıklanacak.

Logo çalışmalarının tamamlanmasının ardından sosyal medya iletişimine geçileceği belirtilen açıklamada, “Birlikte üretmenin, birlikte büyümenin heyecanını yaşıyoruz. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” denildi.