Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, sporseverlere canlı yayınlar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un Trendyol Süper Lig teknoloji sponsorluğu kapsamında, TFF 2. ve 3. Lig play-off yarı final mücadelelerinden seçili maçlar platform üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Kullanıcılarına farklı ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunan Yaay, Türk Telekom’un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda spor alanındaki içeriklerini her geçen gün zenginleştiriyor. Bu kapsamda, 3. Lig ve 2. Lig play-off mücadelelerinden seçili maçlar Yaay üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesi sadece platform üzerinden izlenebilecek. Futbolseverler, 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Bolluca Stadı’nda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ev sahipliğinde oynanacak yarı final ilk maçı ve 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Ayvalıkgücü Belediyespor ev sahipliğinde oynanacak rövanş mücadelesini, Yaay uygulamasının ana sayfasında yer alan canlı yayın hikaye sekmesinden takip edebilecek. TFF 3. Lig ve 2. Lig maçlarının canlı yayınlarıyla futbolseverlere dijital dünyada farklı bir seyir deneyimi sunan platform, 2025-2026 sezonunda da bu heyecana ortak olmaya devam ediyor.