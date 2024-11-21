Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) koordinatörlüğünde İSTKA, İZKA, BEBKA ve BAKA iş birliğiyle Türk teknoloji girişimcilerinin global pazarlara açılmasına yönelik destek sağlandı. Bu kapsamda, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’na başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 24 startup, Lisbon’da düzenlenen Web Summit 2024’e katıldı.

ANKARAKA, bu 24 startup’a stant kurulumu, stant yeri ve etkinliğe giriş bileti desteği sundu. Web Summit, 11-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşirken, her gün 8 startup ürünlerini sergiledi. Katılım gösteren girişimciler, yatırımcılarla tanışma, ürünlerini sergileme ve ticarileştirme fırsatı buldu. Ayrıca, etkinlikte 22 paydaş kuruluş temsilcisi de yer aldı (Teknokent, Tekmer, GSYF, Banka vb.).

ANKARAKA Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekerek, "Web Summit 2024, Türk teknoloji girişimlerinin küresel arenada ses getirmesine büyük bir fırsat sunmuştur. ANKARAKA olarak, girişimcilerimizin potansiyelini dünyayla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamaktadır. Girişimcilerimizin kurduğu yatırım ve müşteri bağlantılarını takip edecek, ekosistemimizin gelişmesi için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Web Summit 2024’te elde edilen başarılar şöyle sıralandı:

Bir fintech girişimi, Suudi Arabistan’dan katılım sağlayan uluslararası bir yatırım fonunun ilgisini çekerek ilk iş birliği görüşmesini yaptı.

Bir robotik sistemler alanındaki girişimci, Samsung ile iş birliği görüşmeleri başlatarak ürün entegrasyonu üzerine anlaşma sağladı.

Etkinlik hizmetleri sunan bir girişimci, Norveç ve İsveç’ten saha taraması teklifleri alarak İskandinav ülkelerinde hizmetlerini yayma fırsatı buldu.

Diğer girişimciler, Hollanda, Portekiz, Estonya, Almanya ve İspanya’dan firmalarla çözüm ortaklığı kurma ve yeni pazarlara açılma yönünde ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Ayrıca, paydaşlarımız arasında bulunan Domino Ventures, Yıldız Ventures, İnci Holding, Tera Portföy, Albaraka, Kuveyt Türk ve Insha Ventures ile yatırımcı görüşmeleri yapıldı.

2024 yılı için, Slush’a 16 girişimci, 2025 yılı için ise CES’e 50 girişimci ve Web Summit Katar’a 24 girişimci katılım sağlayacağı kaydedilerek 5 Kalkınma Ajansının iş birliğiyle girişimcilerin, her yıl dünya pazarlarına açılmak adına desteklenmeye devam edildiği vurgulandı.

Bu yıl, Web Summit 2024’te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Turcorn markasıyla ikinci kez uluslararası alanda yer aldığı da kaydedildi.