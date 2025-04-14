Ramazan Bayramı’nda hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği’nin unutulmaz sesi Volkan Konak’ın ismi, Antalya’da açılacak karavan parkta yaşatılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında Antalya’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde kendisinden Antalya’ya karavan park yapılmasını isteyen Volkan Konak’ın ismini yakın zamanda açılacak Lara Karavan Park’ta yaşatacaklarını söyledi.

Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim 2019 yılında Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği konser sırasında kendisinden karavan park yapılmasını isteyen ünlü sanatçı hatırasına açılacak karavan parka adının verileceğini söyledi. Türk turizmin başkenti Antalya’ya çok kapsamlı bir karavan park kazandıran Böcek, ikinci karavan parkta ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ismini yaşatma kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yakın zamanda Antalya Lara’da açılacak ‘Lara Karavan Parka’ Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Antalya’da konserde karavan park istemişti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kuzeyin oğlu Volkan Konak’ın çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemi dahil olmak üzere 7 defa konserimize gelmişti. 2019 yılında geldiği bir konserde Antalya’ya bir karavan park yapılmasını istemişti. Biz de gerekli çalışmaları yaparak bir değil ikinci karavan parkımızı yakın zamanda açacağız. Rahmetli Volkan Konak’ın çok sevdiği karavan parkı adına yakışır bir şekilde yapacağız. Çok büyük bir sanatçıydı, kalbimizde yaşayacak. Bir kez deha sevenlerine ve Konak ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Volkan Konak, 2019 yılında Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği konser sırasında bir isteği olduğunu aktararak, "Geceyi karavanda geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Muhittin Başkanım dünya şehriyiz. Karavancılık turizmi dünyada çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye kapalı dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden açılışını ben yapacağım. Karavan parkı ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.